San Nicola in piazza del Ferrarese | si accendono le luminarie della festa

In piazza del Ferrarese, le luminarie sono state accese in onore di San Nicola, che arriva nella zona per celebrare la festa del santo patrono. Le luci colorate illuminano la piazza, creando un’atmosfera festosa e vivace. La cerimonia si svolge con l’accensione delle luminarie, senza ulteriori eventi o celebrazioni ufficiali. La piazza si riempie di persone che assistono alla tradizione.

San Nicola arriva in piazza del Ferrarese, 'accolto' dalle luminarie accese per omaggiare il santo patrono. La tregua concessa in serata dalla pioggia ha reso possibile uno dei momenti più suggestivi della festa, che segna, insieme ai fuochi d'artificio, la conclusione della seconda giornata.🔗 Leggi su Baritoday.it

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