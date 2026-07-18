È stata costituita l’Orchestra dell’Università di Ferrara, realizzata con il supporto di Antiqua Estensis, associazione musicale attiva da oltre quindici anni. La formazione mira a offrire uno spazio di partecipazione e crescita per studenti e appassionati. L’iniziativa rientra nell’ampliamento dell’offerta culturale dell’ateneo. La collaborazione tra l’università e l’associazione punta a promuovere la diffusione della cultura musicale nella comunità locale.

L’Università di Ferrara amplia la propria offerta culturale con la nascita dell’ Orchestra dell’Università di Ferrara, un progetto promosso da Unife in collaborazione con Antiqua Estensis, associazione musicale impegnata da oltre quindici anni nella diffusione della cultura musicale sul territorio. L’iniziativa punta a creare uno spazio di incontro, partecipazione e crescita attraverso la pratica musicale condivisa, rafforzando il legame tra Ateneo e città. L’Orchestra si rivolge innanzitutto a studentesse e studenti dell’Università, ma è aperta anche a docenti, personale tecnico-amministrativo e a musiciste e musicisti del territorio che abbiano una buona padronanza del proprio strumento e desiderino prendere parte a un’esperienza collettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nasce l’Orchestra dell’Università: "Spazio di partecipazione e crescita"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Università di Firenze: concerto gratuito del coro e dell’orchestra dell’Ateneo nella Chiesa dei Santi Michele e GaetanoUn concerto gratuito si è svolto nella Chiesa dei Santi Michele e Gaetano, organizzato dall’Università di Firenze.

Leggi anche: Progetto Teach me: concerto solidale con l'orchestra dell'università di Verona

Temi più discussi: Nasce l’Orchestra dell’Università di Ferrara | Fare musica insieme, dentro e oltre l’Ateneo; Nasce l’Orchestra dell’Università: Spazio di partecipazione e crescita; Stefano Bollani con Daniel Harding: i concerti a Roma e Siena con l’Orchestra di Santa Cecilia; A colloquio con Nicola Piovani.

L'ombelico del pop mondiale parla spagnolo. All'Ippodromo La Maura di Milano quasi 80 mila persone - 78.500 secondo gli organizzatori - accolgono con un boato Bad Bunny per la prima delle due date italiane del suo tour mondiale. Un pubblico trasversal x.com

Sanremo 2026, nasce Casa Vessicchio: un nuovo spazio tra musica, arte e creativitàDurante la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, a Sanremo apre uno spazio dedicato alla creatività, alla formazione e all’incontro tra le arti. Un progetto pensato per diventare un luogo ... tg24.sky.it

Nasce il primo album dell’Orchestra del Paese ImmobileLa musica come linguaggio universale e il dialetto come strumento vivo, capace di superare i confini geografici e culturali. È su questa idea che nasce L’Orchestra del Paese Immobile, progetto ... rainews.it