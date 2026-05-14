Progetto Teach me | concerto solidale con l' orchestra dell' università di Verona
ll Progetto Teache Me "Riportiamoli a scuola!", che sostiene l'educazione e l'istruzione di bambine e bambini vulnerabili di Calcutta, attraverso l'organizzazione umanitaria CINI OdV, invita tutti ad uno speciale concerto di musica classica. Giovedi 28 maggio presso la Basilica inferiore di San.🔗 Leggi su Veronasera.it
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Concerto di Pasqua dell'Orchestra “Jean Sibelius” di Rapallo con il clarinetto solista Pietro TagliaferriCon il tradizionale Concerto di Pasqua si conclude la nona edizione de “I concerti della Sibelius”.
Si parla di: Cena indiana solidale per il Progetto Teach Me Riportiamoli a scuola!.
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