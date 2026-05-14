Progetto Teach me | concerto solidale con l' orchestra dell' università di Verona

Da veronasera.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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ll Progetto Teache Me "Riportiamoli a scuola!", che sostiene l'educazione e l'istruzione di bambine e bambini vulnerabili di Calcutta, attraverso l'organizzazione umanitaria CINI OdV, invita tutti ad uno speciale concerto di musica classica.  Giovedi 28 maggio presso la Basilica inferiore di San.🔗 Leggi su Veronasera.it

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