Il Fuxiateam è stato rinominato ufficialmente Fuxiateam Orofiock. La squadra, guidata da Gianluca Laliscia, ha avviato una nuova fase con un progetto di rebranding. Contestualmente, è stata annunciata una partnership strategica con Orofiock, marchio del Gruppo Grigi, attivo da oltre 70 anni nel settore della nutrizione animale. La modifica del nome segna il cambio di identità del team.

Da oggi il Fuxiateam diventa ufficialmente Fuxiateam Orofiock. Il team guidato da Gianluca Laliscia inaugura una nuova fase della propria storia attraverso un importante progetto di rebranding e una partnership strategica con Orofiock, storico marchio del Gruppo Grigi, da oltre 70 anni protagonista nel settore della nutrizione animale. La presentazione si è svolta il 17 luglio presso Italia Endurance Stables & Academy, ad Agello di Magione (Pg), nel corso di una serata che ha riunito istituzioni, partner, sponsor, aziende e rappresentanti del mondo equestre. Non è un cambio di nome. Non è un nuovo logo. È la nascita di un’identità che rappresenta ciò che il Fuxiateam è diventato in quasi trent’anni di attività e, allo stesso tempo, la volontà di costruire il proprio futuro insieme a un partner che condivide la stessa idea di eccellenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce “Fuxiateam Orofiock“. Rebranding per la squadra di Laliscia

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