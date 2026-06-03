Avellino nasce la squadra di Nesta | mercato e rinnovi per il futuro
L’Avellino ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Alessandro Nesta come nuovo allenatore. La società sta lavorando anche sul mercato per rafforzare la rosa e sui rinnovi contrattuali dei giocatori chiave, con l’obiettivo di preparare la squadra alla prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale sui nomi dei nuovi acquisti o sui dettagli dei rinnovi, ma l’intenzione è di costruire una formazione competitiva fin dai primi impegni.
L’Avellino è pronto ad aprire un nuovo ciclo tecnico affidandosi ad Alessandro Nesta. Dopo la decisione maturata dalla società e la definizione dell’accordo che porterà l’ex campione del mondo sulla panchina biancoverde, iniziano a delinearsi le linee guida del progetto che accompagnerà il club nel prossimo campionato di Serie B. Nei giorni scorsi, a Roma, si è svolto il primo incontro operativo tra il direttore sportivo Mario Aiello e il nuovo allenatore. Un confronto approfondito, concentrato soprattutto sugli aspetti tecnici e sulla costruzione della rosa. Il tecnico ha dimostrato di conoscere già molto bene l’organico a disposizione, analizzando caratteristiche e potenzialità dei giocatori presenti e confrontandosi con il direttore sportivo sulle esigenze che il mercato dovrà soddisfare nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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