L’Avellino ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Alessandro Nesta come nuovo allenatore. La società sta lavorando anche sul mercato per rafforzare la rosa e sui rinnovi contrattuali dei giocatori chiave, con l’obiettivo di preparare la squadra alla prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale sui nomi dei nuovi acquisti o sui dettagli dei rinnovi, ma l’intenzione è di costruire una formazione competitiva fin dai primi impegni.

L’Avellino è pronto ad aprire un nuovo ciclo tecnico affidandosi ad Alessandro Nesta. Dopo la decisione maturata dalla società e la definizione dell’accordo che porterà l’ex campione del mondo sulla panchina biancoverde, iniziano a delinearsi le linee guida del progetto che accompagnerà il club nel prossimo campionato di Serie B. Nei giorni scorsi, a Roma, si è svolto il primo incontro operativo tra il direttore sportivo Mario Aiello e il nuovo allenatore. Un confronto approfondito, concentrato soprattutto sugli aspetti tecnici e sulla costruzione della rosa. Il tecnico ha dimostrato di conoscere già molto bene l’organico a disposizione, analizzando caratteristiche e potenzialità dei giocatori presenti e confrontandosi con il direttore sportivo sulle esigenze che il mercato dovrà soddisfare nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, nasce la squadra di Nesta: mercato e rinnovi per il futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Napoli: il punto sui rinnovi di McTominay, Anguissa, Lobotka e novità nel futuro di Lukaku. Cosa sta succedendo davveroIl mercato del Napoli si concentra sui rinnovi di contratto di McTominay, Anguissa e Lobotka, con trattative in corso per definire le nuove scadenze.

Avellino, videocall decisiva con Nesta: il tecnico è disponibileLa videocall tra il tecnico e la club ha portato alla disponibilità dell'allenatore a prendere in considerazione la posizione.

Argomenti più discussi: Nasce l’Avellino di Nesta: difesa a quattro ed esterni offensivi; Pagelle Reggiana-Avellino: Enrici il migliore (6,5), Tutino irritante (4,5). Ballardini, ora la scossa (6); Avellino, il progetto di Nesta prende forma: come potrebbe giocare il suo lupo; Pizza è il sindaco di Avellino, Palmieri: i partiti servono ancora.