Sannio nasce la squadra di baby talenti degli scacchi Magic Mushrooms
Nel Sannio è stata creata una nuova squadra di scacchi chiamata “Magic Mushrooms”, composta da giovani talenti. L'iniziativa si inserisce nella tredicesima edizione di un evento locale e mira a promuovere la pratica degli scacchi tra i più giovani. La squadra si concentra sull’educazione e sulla competizione tra i partecipanti, senza coinvolgere strutture ufficiali o federazioni. La formazione è composta da bambini e ragazzi di età diversa, tutti pronti a confrontarsi sui tavoli di gioco.
“Non è solo la musica ad unire i popoli, ma anche lo Sport che riesce ad abbattere qualsiasi muro. Per questo nell’ambito della tredicesima edizione dell’evento torneremo ad accendere i riflettori sul gioco degli scacchi che a Telese Terme ha una importante tradizione: nella serata inaugurale del Telesia for Peoples del 10 luglio verrà presentata ufficialmente ‘Magic Mushrooms’, una squadra di giovanissime promesse under 10, formata da Leonardo Mele (2018) di Cerreto Sannita, Ubaldo Mancinelli (2017), Gioele Plenzick (2018) e Sofia Sebastianelli (2016) di Guardia Sanframondi, tutti qualificati per le finali dei Campionati giovanili che si disputeranno a Cagliari tra il 29 agosto e il 5 settembre 2026”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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