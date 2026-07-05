sannio nasce la squadra di baby talenti degli scacchi magic mushrooms

Notizia in breve

Nel Sannio è stata creata una nuova squadra di scacchi chiamata “Magic Mushrooms”, composta da giovani talenti. L'iniziativa si inserisce nella tredicesima edizione di un evento locale e mira a promuovere la pratica degli scacchi tra i più giovani. La squadra si concentra sull’educazione e sulla competizione tra i partecipanti, senza coinvolgere strutture ufficiali o federazioni. La formazione è composta da bambini e ragazzi di età diversa, tutti pronti a confrontarsi sui tavoli di gioco.