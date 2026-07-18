Napoli perché Allegri è la scelta coerente di De Laurentiis

Da napolissimo.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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De Laurentiis ha scelto Allegri come nuovo allenatore del Napoli. La decisione è stata presa considerando un profilo più conservatore e prudentemente affidabile. Allegri arriva dopo aver lavorato in altre squadre di Serie A, portando con sé un’esperienza consolidata. La scelta si inserisce nel tentativo di stabilizzare la squadra e mantenere una linea più sicura in vista della prossima stagione.

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IL PRAGMATISMO AL POTERE. L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina della SSC Napoli rappresenta la mossa più conservatrice e prudente dell’era targata Aurelio De Laurentiis. Un annuncio spiazzante per una piazza abituata all’estetica di Sarri o all’intensità di Spalletti e Conte, ma che risponde a una precisa logica societaria. Il prossimo 1° agosto il club festeggerà il suo Centenario: per gestire le pressioni di un’annata così carica di aspettative, De Laurentiis ha scelto un profilo istituzionale, capace di fare da scudo alle critiche e di non pretendere rivoluzioni sul calciomercato. Allegri, reduce da un’esperienza in chiaroscuro al Milan, porta in dote un palmarès di sei Scudetti e la capacità unica di normalizzare gli ambienti complessi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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