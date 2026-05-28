Il Napoli ha scelto il nuovo allenatore, optando per Allegri, come deciso dal presidente del club. La decisione è stata presa dopo un periodo di discussioni e valutazioni, con il club che ha deciso di puntare sull'ex tecnico per la guida della squadra. La scelta arriva in un momento in cui il Napoli stava considerando diverse opzioni per il futuro.

La svolta è arrivata, finalmente. Ed è arrivata proprio quando il Napoli aveva davanti a sé la possibilità di accelerare su due strade diverse. Le strade di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Che ha fatto quello che tutti si aspettavano, liberandosi dal Bologna. A prescindere da come sarebbe finita. Ed è finita che a prendere il posto di Antonio Conte sulla panchina azzurra sarà il collega toscano. Pronto a vestirsi di Napoli dopo che nella serata di ieri un accordo verbale è anche stato raggiunto, in attesa di mettere in moto l'iter burocratico che porterà Max a vestirsi di Napoli di nuovo. Dopo quasi trent'anni dall'ultima volta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, Allegri per il dopo Conte: è la scelta di De Laurentiis

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Allegri o Italiano a Napoli Sprint di De Laurentiis! Arbitri, ancora caos

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