Il Napoli ha scelto Allegri come nuovo allenatore. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club dopo settimane di trattative. Allegri subentra alla guida della squadra in vista della prossima stagione. La firma è avvenuta nei giorni scorsi, ufficializzando il cambio in panchina. La società ha annunciato che il tecnico porterà la sua esperienza nel progetto di rilancio della squadra. La conferma è arrivata tramite comunicato ufficiale del club.

Napoli, 28 maggio 2026 - Una saga a puntate che si arricchisce ogni giorno di un tassello verso lo scacco matto: la giornata di giovedì doveva essere cruciale per il domino delle panchine che sta riguardando i piani altissimi della Serie A e lo è stata, perché nella mattinata è arrivato il prevedibile divorzio tra Vincenzo Italiano e il Bologna, avvenuto con una risoluzione consensuale e in un clima di (apparente) serenità reciproca. Una mossa che, a distanza, potrebbe riguardare pure il Napoli, o forse no, perché con il passare delle ore le preferenze di Aurelio De Laurentiis in quello che è diventato un vero e proprio testa a testa si stanno indirizzando sempre di più verso Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, la scelta di De Laurentiis: sarà Allegri il nuovo allenatore

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MASSIMILIANO ALLEGRI SARÀ IL NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI

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