Hojlund è arrivato a Capodichino per il ritiro di Dimaro, pronto a iniziare la seconda stagione con il Napoli. I big e i senatori del team stanno seguendo la tabella di marcia stabilita. Il calciatore, sorridente e con i capelli biondi, ha concluso le vacanze alle Baleari prima di unirsi alla squadra. La preparazione prevede il rientro di diversi elementi chiave, con il ritiro in programma secondo le date stabilite.

Nasce il Napoli di Massimiliano Allegri: novità sui rientri di Hojlund e dei big nella tabella di marcia di Dimaro. Sorridente, biondissimo e reduce dalle vacanze alle Baleari: Rasmus Hojlund è sbarcato a Capodichino pronto a dare inizio alla sua seconda stagione in maglia azzurra. Massimiliano Allegri, che lo avrebbe voluto con sé già ai tempi del Milan, lo ha finalmente a disposizione fin dal primo giorno di ritiro per plasmare il nuovo Napoli. Oggi il centravanti danese varcherà i cancelli di Castel Volturno per unirsi al gruppo e iniziare a lavorare sul campo. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Oggi arrivano i senatori, domani la partenza per il Trentino. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Il Napoli di Allegri prende forma: da Hojlund ai senatori, la tabella di marcia per il ritiro di Dimaro

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