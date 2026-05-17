Addio deciso e sostituto già in casa | il piano del Napoli

Il centrocampista slovacco, attualmente in forza al Napoli, lascerà la squadra al termine della stagione per trasferirsi all’estero. La decisione di sostituirlo con un giocatore già in rosa è stata presa dal club, che ha pianificato il cambio prima della fine dell’anno. La notizia è stata riportata da un quotidiano sportivo, che ha fatto sapere che il trasferimento di Lobotka è ormai definito. La società ha già individuato un sostituto interno per coprire la sua assenza.

Stanislav Lobotka lascerà il Napoli a fine stagione e approderà all’estero, secondo quanto rivela Il Mattino. La clausola da 25 milioni di euro potrebbe essere attivata entro metà luglio. Lobotka: sei anni azzurri e addio già deciso. Lo slovacco ha dominato in mediana del Napoli in questi anni, trasformandosi da regista sconosciuto a pedina fondamentale dei partenopei. Due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa: il bottino di trofei conquistati da Lobotka in sei stagioni è impressionante. Eppure la voglia di cambiare, che negli ultimi anni non ha nemmeno nascosto, lo spinge verso nuovi orizzonti. Potrebbero essere gli ultimi 180 minuti in maglia azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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