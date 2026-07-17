Al ritiro di Dimaro è stato inaugurato il museo del centenario del Napoli, con esposizione di trofei e fotografie dei protagonisti azzurri. Oggi prende il via ufficialmente la stagione, mentre l’allenatore ha iniziato le valutazioni sui più di 30 calciatori presenti, per decidere chi potrà far parte della rosa. La prima fase di preparazione si svolge nel ritiro estivo, con incontri e allenamenti programmati fino a inizio campionato.

Oggi parte ufficialmente la stagione del Napoli, con il consueto ritiro di Dimaro. Qui Allegri avrà modo di valutare tutti i più di 30 calciatori presenti e capire chi potrà essere utile agli azzurri e chi no. Sappiamo bene come il ritiro del Napoli sia un’esperienza pensata per permettere ai tifosi partenopei di sostenere e legarsi ancora di più alla squadra e al club. Adesso questa esperienza sarà arricchita da un museo, il Dome, in cui sarà possibile osservare la storia del Napoli attraverso cimeli ufficiali e foto dei protagonisti della leggendaria epopea azzurra. Il museo del Napoli. Tale museo, come vedete, posto sotto una sorta di igloo, vedrà troneggiare i trofei vinti dagli azzurri insieme a riproduzioni di giornali d’epoca e foto dei protagonisti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Dimaro, inaugurato il museo del centenario del Napoli: in mostra trofei e protagonisti azzurri

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