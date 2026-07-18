A Napoli si registra un’ondata di calore con temperature elevate che ha portato l’allerta massima domenica 19 e lunedì 20 luglio 2026. L’allerta potrebbe proseguire anche nei giorni successivi. Le temperature sono state sufficienti a far scattare il bollino rosso, con condizioni di caldo estremo in città. La situazione resta monitorata, ma finora non sono stati comunicati provvedimenti specifici o emergenze legate al caldo.

Due giorni di allerta massima a Napoli per le ondate di calore, domenica 19 luglio e lunedì 20 luglio 2026. E non è detto che l'allerta si fermerà a questi due giorni. Il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Napoli da bollino rosso per il caldo, è allarme: temperature roventi per due giorni

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