Le temperature in Toscana hanno raggiunto livelli elevati, con massime che superano i 40 gradi. L’anticiclone africano mantiene condizioni di caldo estremo da diversi giorni, causando disagio tra la popolazione. Le previsioni indicano che questa ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 20 luglio. Le autorità hanno emesso un allarme rosso per le giornate più calde, invitando a evitare l’esposizione prolungata al sole.

Firenze, 9 luglio 2026 – Un caldo asfissiante, implacabile. La Toscana si trova intrappolata sotto una cupola di alta pressione di origine subtropicale che non accenna a cedere il passo. Le ultime proiezioni dei principali centri meteo delineano uno scenario preoccupante: l’ondata di calore rischia di non dare tregua fino al 20 luglio. L’analisi del Lamma: verso i 40 gradi. Il Consorzio Lamma, attraverso il meteorologo Claudio Tei, traccia un quadro di marcata anomalia. "Stiamo registrando temperature costantemente sopra la media del periodo di 3-5 gradi", spiega Tei. "Oggi e nei prossimi giorni ci attesteremo su massime di 35-36 gradi, con possibili punte di 37, ben oltre la media stagionale che dovrebbe aggirarsi sui 32 gradi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caldo anomalo, allarme rosso: l’anticiclone africano non molla, rischio temperature roventi fino al 20 luglio

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Allerta Meteo, Italia travolta da tornado, grandine e maltempo estremo. ALLARME ROSSO per il weekend

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