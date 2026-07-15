Venerdì 17 luglio salgono a 16 le città con bollino rosso, segnalando il massimo rischio caldo per tutta la popolazione. Rispetto a oggi, con sette città, e a ieri, con quindici, il numero aumenta di una unità. Tra le città colpite, una è indicata con bollino arancione. Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute si basa su un elenco di 27 centri urbani.

Aumentano ancora le città da bollino rosso dove è massimo il rischio caldo per tutta la popolazione. Venerdì 17 luglio sono 16, contro i 15 di domani e i 7 di oggi, i centri urbani indicati con questo contrassegno nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che prende in considerazione 27 città. Si tratta di Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. La new entry è Milano. Meteo Napoli e Campania, le previsioni di giovedì 16 luglio Sempre venerdì bollino arancione, con rischio caldo solo per i più fragili, ad Ancona, Civitavecchia, Messina e Napoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Emergenza caldo, venerdì salgono a 16 le città da bollino rosso: Napoli da bollino arancione

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