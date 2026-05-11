Juve a caccia di un nuovo difensore centrale | 2 nomi su tutti
La Juventus sta lavorando per rinforzare il reparto difensivo con l’obiettivo di acquistare un nuovo difensore centrale. In queste ore si fanno i nomi di due giocatori che potrebbero essere i principali candidati. La squadra ha appena concluso la partita vinta contro il Lecce e si sta concentrando sulla preparazione della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina.
Proseguono le grandi manovre di mercato in casa bianconera: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Archiviata la vittoria contro il Lecce, la Juventus è ora al lavoro per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina. I bianconeri sono ora terzi in classifica davanti a Milan, Roma e Como ma contro il viola serviranno 3 punti per ipotecare la qualificazione alla prossima Champions League e non correre rischi. Kim (Ansa Foto) – calciomercato.it Intanto, però, la dirigenza di corso Galileo Ferraris monitora con grande attenzione anche il calciomercato ed è alla ricerca di un nuovo difensore centrale da affiancare ai vari Bremer, Kelly e Gatti.🔗 Leggi su Calciomercato.it
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