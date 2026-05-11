Juve a caccia di un nuovo difensore centrale | 2 nomi su tutti

La Juventus sta lavorando per rinforzare il reparto difensivo con l’obiettivo di acquistare un nuovo difensore centrale. In queste ore si fanno i nomi di due giocatori che potrebbero essere i principali candidati. La squadra ha appena concluso la partita vinta contro il Lecce e si sta concentrando sulla preparazione della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina.

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