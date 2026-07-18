Napoli-Boca nuovi contatti per Zeballos | cosa filtra

Exequiel Zeballos continua a essere oggetto di interesse da parte del Napoli, ma non ci sono ancora sviluppi concreti sulla trattativa con il Boca Juniors. Secondo fonti del settore, i colloqui tra le parti sono ancora in corso e non sono stati raggiunti accordi definitivi. La situazione rimane aperta, con contatti che si susseguono senza una conclusione ufficiale.

Exequiel Zeballos rimane nel mirino del calciomercato Napoli, ma la trattativa con il Boca Juniors non decolla. Secondo il Corriere dello Sport, i contatti proseguono senza esito definitivo. Zeballos-Napoli: accordo col giocatore, il Boca chiede ancora. L’accordo tra il club azzurro e il talento argentino classe 2002 è già stato trovato. Zeballos ha accettato un contratto di cinque anni e ha scelto il Napoli come unica destinazione, attratto anche dal legame storico tra gli azzurri e l’Argentina. Ma questo non basta: la trattativa si blocca sulla valutazione del cartellino, fissata intorno agli 8,5 milioni di euro dal club argentino. Giovanni Manna, direttore sportivo partenopeo, vuole accelerare i tempi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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