Exequiel Zeballos rimane il principale obiettivo del Napoli in questa sessione estiva di calciomercato: gli azzurri hanno presentato un’offerta da nove milioni di euro al Boca Juniors e ora attendono la risposta ufficiale dei argentini. Zeballos: l’offerta del Napoli e i dettagli del contratto. Come rivela la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha mosso i primi passi concreti per assicurarsi il talento offensivo. La proposta economica è stata depositata sul tavolo della dirigenza del Boca, ma i tempi di risposta non sono immediati. Nel frattempo, gli azzurri hanno concesso una pausa al manager del giocatore, Diego Merino, permettendogli di godere di due giorni di tranquillità in città insieme agli amici di Zeballos. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Zeballos, il Napoli aspetta una risposta dal Boca: ecco di cosa si tratta

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