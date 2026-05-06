Calciomercato Milan Romano | Nuovi contatti per Lewandowski ma c’è una divisione interna Ecco cosa filtra

Sul fronte del calciomercato del Milan, sono stati avviati nuovi contatti con l'agente di Robert Lewandowski, secondo fonti vicine alla società. Tuttavia, all’interno del club si registrano divergenze di opinioni sulla possibile operazione, creando una divisione tra i dirigenti. Al momento, non ci sono conferme ufficiali e le trattative sono ancora in una fase preliminare. La situazione resta da monitorare nelle prossime settimane.

Il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani sono alla ricerca di un centravanti di livello internazionale su cui costruire il Milan 20262027. Diversi nomi sono stati accostati al club rossonero negli ultimi mesi, ma uno dei profili più accattivanti resta quello di Robert Lewandowski. L'attaccante polacco classe 1988 andrà in scadenza di contratto con il Barcellona a giugno e le parti non hanno ancora trovato l'accordo per il rinnovo. Si tratterebbe di una grande occasione a parametro zero, anche se lo stipendio e le commissioni richieste dal suo entourage non convincono a pieno la dirigenza milanista.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Romano: “Nuovi contatti per Lewandowski, ma c’è una divisione interna. Ecco cosa filtra” Notizie correlate Calciomercato Milan, Romano: “Ecco l’unico modo per vedere Lewandowski in Italia”Robert Lewandoswki, centravanti del Barcellona ed ex Bayern Monaco, come sappiamo tutti, è in scadenza di contratto con il club spagnolo. Calciomercato Milan, Romano: “Ecco cosa aspetta Modric per il rinnovo. Regna l’ottimismo, ma …”Quest'oggi il Milan è tornato a vincere in campionato battendo 0-1 il Verona (qui le nostre pagelle) grazie al sesto gol della stagione di Adrien... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Calciomercato Milan: Kim, suggestione Serie A: gli ostacoli; Milan, rimpianto Malen: era stato proposto nel mercato di gennaio, ecco a quanto può riscattarlo la Roma dall'Aston Villa; Calciomercato Milan, Gabriel Jesus si allontana: non è la punta preferita da Allegri; Spunta una clausola rescissoria nel contratto di Konè: la cifra per strapparlo al Sassuolo. Milan, per Kessie problema fisico. Necessari nuovi controlli. CALCIOMERCATO MILAN NEWSFranck Kessie stamattina si è sottoposto alle consuete visite mediche, ma durante i test fisici, secondo quanto riporta Sky Sport, gli è stato riscontrato un lieve problema fisico che verrà nuovamente ... affaritaliani.it Moretto su Gabriel Jesus: Il Milan non si è mosso, non risultano contatti tra i clubNel canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del nuovo nome che circola accostato al Milan per la prossima stagione: Gabriel Jesus. Queste le sue parole: ... milannews.it #Calciomercato, #Lewandowski al #Milan "Ne parleremo", il clamoroso annuncio del suo agente #ACMilan #SempreMilan x.com Calciomercato Milan, si tenta l'affondo per Koné: spunta la clausola sul canadese https://tinyurl.com/29fy7zxy #calciomercato #calciomercatomilan #milan #milanismaelkone - facebook.com facebook