Un club di Premier League piomba su un calciatore del Napoli!

Un club della Premier League ha manifestato interesse per il portiere del Napoli, protagonista delle ultime stagioni e vincitore di due scudetti con la squadra partenopea. Secondo fonti vicine alla società, il futuro di Alex Meret potrebbe non essere più in azzurro al termine di questa stagione, in cui ha perso il ruolo di titolare. La trattativa tra le parti si sarebbe avviata nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle condizioni dell’eventuale trasferimento.

Il futuro di Alex Meret potrebbe essere lontano dal Napoli. Il portiere protagonista delle ultime stagioni culminate con la conquista di due scudetti, sembra destinato a lasciare il club al termine dell’annata in cui ha dovuto cedere la sua maglia da titolare. Dopo l’arrivo estivo di Milinkovic-Savic, infatti, complice anche qualche infortunio, Meret non è più riuscito a riconquistare i pali azzurri. Il cambio nelle gerarchie deciso da Antonio Conte ha inciso profondamente sul futuro dell’estremo difensore friulano. Meret, classe 1997, si ritrova ora in una fase delicata della propria carriera, in cui la necessità di giocare con continuità potrebbe spingerlo a valutare nuove opportunità lontano da Napoli.🔗 Leggi su Dailynews24.it Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Milan, si complica la pista Goretzka? Un club di Premier League piomba su di lui La Premier League piomba sull’azzurro: il Napoli chiede 50 milioni di euroBuongiorno nel mirino del Newcastle per l’estate: il difensore azzurro piace ai Magpies come sostituto di Botman, e il Napoli chiede oltre 45-50... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Un club di Premier vuole Pierre Kalulu: c'è un retroscena legato al Big match Milan-Juve; Dal baratro alla provocazione: perché il titolo resta ancora un miraggio per il Manchester United; Premier League, nel 2030 il primo stadio per il calcio femminile: chi lo costruirà; Finale di Premier League: Burnley e Wolverhampton retrocessi. Il Tottenham rischia una storica retrocessione. Occhio Milan, assalto dalla Premier League per un titolare: pronta la contromossaPericolo Premier League per un titolare del Milan, ma il club rossonero è pronto ad una contromossa per evitare l'addio ... spaziomilan.it City-Puma, accordo a cifre mostruose. Un miliardo di sterline in 10 anni: è record per la PremierIl club di Manchester strappa un rinnovo a nove cifre con il colosso tedesco di abbigliamento sportivo: superato il precedente primato dello United La stagione appena conclusa non è andata esattamente ... gazzetta.it L’ULTIMO POSTO IN PREMIER LEAGUE SI DECIDE LIVE SU CRONACHE! Coventry e Ipswich sono già promosse in Premier League, ma c’è ancora un posto da decidere: se lo giocheranno Hull City, Milwall, Middlesbrough e Southampton. Come vuole la tr - facebook.com facebook Inghilterra, Ipswich in Premier League: Ed Sheeran festeggia la promozione con i giocatori x.com