Estupiñán sta per lasciare il Milan e trasferirsi in Premier League. La cessione è ormai in fase avanzata, con le parti che stanno definendo cifre e dettagli dell’accordo. Il club rossonero prevede di realizzare una plusvalenza significativa dalla vendita. Le trattative sono in corso e si avvicinano alla conclusione, con le parti che stanno finalizzando gli ultimi aspetti dell’affare.

Il calciomercato in uscita del Milan entra nel vivo con una trattativa che si avvia spedita verso la conclusione. Come ricordato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', è infatti in fase decisamente avanzata il negoziato tra il club rossonero e l' Aston Villa per il trasferimento a Birmingham di Pervis Estupiñán, laterale mancino ecuadoriano classe 1998. I passi in avanti delle ultime ore spingono l'operazione verso la fumata bianca: il calciatore ha già raggiunto un'intesa di massima con i 'Villans' sulla base di un contratto pluriennale da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. Restano da limare gli ultimi dettagli tra le due società, che continuano a trattare a oltranza per trovare l'accordo definitivo sulla valutazione del cartellino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, l'addio di Estupiñán è vicino: cifre e dettagli della cessione in Premier League che genera plusvalenza

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