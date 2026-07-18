A Dimaro, il Napoli ha accolto Lindstrom e Folorunsho, ma il loro destino non è ancora deciso. Il direttore sportivo sta portando avanti le cessioni durante il ritiro estivo, cercando di ridurre la rosa. Intanto, il tecnico Allegri sta valutando le strategie per la stagione, senza annunciare ufficialmente le scelte definitive. La situazione dei giocatori rimane in bilico mentre si attendono sviluppi.

Lindstrom e Folorunsho arrivano a Dimaro con il Napoli, ma il loro futuro resta appeso a un filo. Il direttore sportivo Giovanni Manna accelera le cessioni durante il ritiro estivo per snellire la rosa. Lindstrom e Folorunsho convocati ma in uscita: il piano di Manna. Secondo quanto riferisce Il Roma, Michael Folorunsho e Jesper Lindstrom rimangono obiettivi di mercato in partenza nonostante la convocazione per il ritiro trentino. Il ds Giovanni Manna lavora per ridurre gli effettivi a disposizione, permettendo al tecnico Massimiliano Allegri di concentrarsi sul gruppo che affronterà la stagione 2026-2027. I due giocatori lasceranno il Napoli qualora arrivassero offerte concrete nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, a Dimaro tra addii e valutazioni: il piano di Allegri

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