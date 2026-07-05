Il direttore sportivo sta spingendo per vendere almeno dieci giocatori prima del ritiro estivo, tra cui Cajuste, Folorunsho e Lindström. Attualmente, ci sono 20 calciatori in bilico tra esuberi e valutazioni, con l’obiettivo di alleggerire la rosa. Il pressing si concentra sulla conclusione delle trattative, mentre il mercato in uscita si intensifica con l’intenzione di trovare acquirenti rapidi per alcuni elementi.

Napoli, mercato in uscita: Giovani Manna punta a piazzare almeno dieci elementi prima del ritiro estivo per alleggerire la rosa. Cajuste, Folorunsho e Lindström: la caccia ai compratori accelera. Il direttore sportivo partenopeo si muove con decisione sul fronte delle cessioni. Cajuste rappresenta un’opzione concreta per il Genoa, mentre Folorunsho attrae l’attenzione di Atalanta e Torino. Lindström, dopo l’esperienza poco convincente in Italia, cerca una soluzione all’estero. Gli azzurri devono accelerare per alleggerire la rosa prima della preparazione estiva. La situazione in uscita coinvolge anche altri profili. Mazzocchi, Obaretin, Ngonge, Zerbin, Cheddira e Ambrosino figurano tra gli elementi da piazzare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, Allegri chiede a Manna di accelerare: tra esuberi e valutazioni sono 20 i nomi in bilico

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