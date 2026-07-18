Un uomo è deceduto mentre cercava di salvare il nipotino di 4 anni nelle acque del fiume Adda a Truccazzano. Il bambino si era tuffato e ora si trova in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo, trasportato in elisoccorso. La vittima aveva 40 anni e si trovava sul posto con altri familiari. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio, senza che ci siano stati altri coinvolti.

Tragedia a Truccazzano, nel Milanese, dove un uomo è morto tentando di salvare il nipotino di 4 anni che si era tuffato nell’Adda. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bergamo in condizioni critiche. A riferire l’accaduto sono i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti con il nucleo sommozzatori e un’autopompa del distaccamento di Gorgonzola. Sul posto anche 118 e carabinieri. Da quanto ricostruito la vittima, di origine indiana, stava facendo un bagno insieme al fratello a Golfo Rivolta. Il bimbo si sarebbe tuffato per raggiungere il padre e lo zio in acqua, ma si sarebbe immediatamente sentito male. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Muore tentando di salvare il nipotino di 4 anni dalle acque del fiume Adda: il bimbo è in gravi condizioni

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Cerca di salvare nipotino nell'Adda ma annega, bimbo di 4 anni molto grave

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