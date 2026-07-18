Una nuova identità visiva è stata presentata per promuovere il Mugello e la Toscana più autentica. Il progetto include un sistema di immagine coordinata e un posizionamento strategico che mette in risalto paesaggi, cultura, comunità locali e turismo lento. L’obiettivo è rafforzare l’immagine della regione attraverso strumenti visivi e comunicativi mirati. La presentazione è avvenuta il 16 luglio 2026.

Firenze, 16 luglio 2026 - Un nuovo sistema di identità visiva e di posizionamento strategico per raccontare la Toscana più autentica, tra paesaggio, cultura, comunità locali e turismo lento. Il Mugello (uno dei 28 ambiti territoriali omogenei in cui è suddivisa la Toscana dal punto di vista della promozione turistica), nel contesto delle funzioni di informazione e accoglienza sostenute a livello regionale dall’azione sugli ambiti, si sviluppa con una nuova brand identity. L a presentazione questa mattina in palazzo Strozzi Sacrati alla presenza del presidente Eugenio Giani, dell’assessore al turismo Leonardo Marras e di Federico Ignesti sindaco di Scarperia e S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mugello, una nuova identità per raccontare la Toscana più autentica

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Il Mugello cambia look: una nuova brand identity per raccontare la Toscana Autentica

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