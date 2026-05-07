Nel Comune di Capannori, circa quattromila cittadini possiedono ancora la carta d’identità cartacea e devono passare alla versione elettronica. Per favorire questa transizione, sono stati ampliati gli orari di apertura degli uffici dedicati al rilascio della nuova carta d’identità elettronica (CIE). Questa modifica mira a offrire una maggiore flessibilità negli appuntamenti per chi deve aggiornare il documento, rispettando le procedure previste dalle autorità competenti.

Una CIE per te. Sono ancora circa quattromila i cittadini che, nel Comune di Capannori, sono ancora in possesso della Carta di identità cartacea e che dovranno adeguarsi. Come noto, dal 3 agosto si cambia: via i documenti cartacei, in quanto non più corrispondenti ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dal regolamento dell’Unione Europea. Lo stesso Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per i Servizi demografici, invita anche i Comuni a favorire la sostituzione, adottando buone prassi, fra cui la rimodulazione degli orari di apertura degli sportelli comunali. "Una Cie per te" è nato come progetto straordinario per il rinnovo delle carte di identità cartacee.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orari più ampi per fare la nuova carta d’identità

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