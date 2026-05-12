Pisa | una nuova narrazione per Piazza dei Miracoli Raccontare l’invisibile

A Pisa, si lavora a una nuova prospettiva per la valorizzazione di Piazza dei Miracoli, concentrandosi su aspetti meno visibili del patrimonio. Il sindaco e il presidente dell’Opera della Primaziale hanno discusso di iniziative e strategie per migliorare la comprensione e la fruizione del sito, portando alla luce dettagli e storie spesso trascurate. La loro intervista svela le intenzioni di interventi mirati a raccontare l’invisibile di questa piazza storica.

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TESTO dell’Intervista al Sindaco di Pisa, Michele Conti, e al Presidente dell’Opera della Primaziale Pisana, Andrea Maestrelli. A cura di Annateresa Rondinella – Cattedra Unesco in Comunità energetiche sostenibili, Università di Pisa pubblicato sul sito ASvis, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile del 15 aprile 2026 C’è un momento, entrando nella Piazza del Duomo di Pisa, in cui lo sguardo si ferma. Non è solo la celebre inclinazione della Torre, ma l’armonia di un complesso monumentale che, come scriveva D’Annunzio, appare come un “ prato dei miracoli ”: uno spazio dove architettura, luce e simbolo costruiscono una delle immagini più iconiche dell’Italia nel mondo, incarnando una sfida, quella tra l’essere umano e le leggi della natura.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Furto con destrezza in piazza dei Miracoli a Pisa, due denunciatiPisa, 28 marzo 2026 - Due persone sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Migliarino Pisano per un furto con... Oroscopo Pisa: tra Piazza dei Miracoli e l’Arno, le stelle guidano i segniLe configurazioni astrali del mercoledì 15 aprile 2026 offrono prospettive diversificate per i cittadini di Pisa, muovendosi tra le suggestioni della... Argomenti più discussi: Al via la nuova campagna di scavo a Montelupo a cura dell'Università di Pisa con il coordinamento del professor Cantini; La narrazione è un corpo a corpo; L’Europa di fronte alla sfida dell’AI: oltre la narrazione tecnologica, verso un nuovo modello industriale; L’alba della Repubblica: la Costituzione e l’Inno vanno in scena davanti a 500 studenti. Mini tour toscano in arrivo Gioco di prestigio @lanavediteseoed 11 maggio Firenze Vieusseux 12 maggio Cascina (Pisa) Libreria Spazio Y 13 maggio Capannori (Lucca) La storia infinita libreria Vi aspetto x.com Una nuova torre per Pisa: è l’opera matematica e alchemica di Gianni LucchesiPisa si è svegliata con una torre in più: è OPERAE, l’opera monumentale di Gianni Lucchesi che, fino al 25 novembre, trasforma Piazza dei Cavalieri in un punto di incontro tra matematica, filosofia e ... exibart.com