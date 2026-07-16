Intesa Sanpaolo ha offerto un premio per l’acquisto di azioni di circa il 15% superiore al prezzo di mercato, ma questa cifra viene giudicata insufficiente da Mps, che sottolinea come sia inferiore alla media storica degli accordi di acquisizione nel settore. La banca senese ha inoltre aperto a una possibile offerta su Banco Bpm, senza però confermare dettagli o intenzioni precise.

Siena, 16 luglio 2026 – Il premio offerto da Intesa Sanpaolo nell’ambito dell’Opas lanciata su Mps, “appare inferiore al livello medio di premio osservato in offerte pubbliche volontarie di acquisto o scambio comparabili nel settore bancario italiano, pari a circa il 30% rispetto al prezzo ufficiale del giorno precedente l’annuncio e a circa il 41% rispetto al prezzo medio ponderato a un mese”. Lo afferma il cda del Monte che ha esaminato le considerazioni degli advisor e ha formulato alcune osservazioni sull’offerta. “Sulla base dei prezzi ufficiali al 15 luglio – prosegue Mps – il corrispettivo esprime uno sconto di circa 3,3% rispetto al prezzo di mercato dell’azione Mps. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mps sull’offerta di Intesa: “Il premio non è adeguato” Apertura su Banco Bpm

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