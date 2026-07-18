La Prefettura e il Comune stanno ancora valutando le modalità di regolamentazione della movida, tra cui l'ipotesi di concedere deroghe a chi sostiene i costi della vigilanza. La proposta di adottare questa soluzione, che coinvolgerebbe un possibile intervento a Lecce, richiederà probabilmente più di un mese prima di arrivare in commissione e successivamente in consiglio comunale.

Ci vorrà quasi certamente molto più di un mese perché il nuovo regolamento sulla movida arrivi in commissione Attività produttive e poi in consiglio comunale. Il tavolo di concertazione che si riunisce in Prefettura, infatti, non ha terminato il proprio lavoro e, tra l’altro, nel frattempo sono intervenute ulteriori novità. Le ultime novità A spiegarlo, dopo la presentazione da parte di Fratelli d’Italia di un apposito ordine del giorno, è il sindaco Giuseppe Marchionna. «Rispetto a questa situazione - sottolinea infatti - nel frattempo sono stati acquisiti altri elementi che porteremo alla valutazione congiunta sul tavolo della Prefettura. Sia Bari che Lecce, infatti, hanno approvato un regolamento che, in teoria, è sui dehor ma in realtà ha un campo di applicazione molto più ampio». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Segui gli aggiornamenti su Lecce.

© Quotidianodipuglia.it - Movida, Prefettura e Comune ancora al lavoro: si valuta l?opzione Lecce con deroghe per chi paga la vigilanza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MULTISUB Maraton tonton serial lengkap Lembaga Penahan Iblis: Dipaksa Nikahi Dua Saudara Perempuan

Notizie e thread social correlati

Movida a Napoli, la proposta dei baretti al Comune: “Nessun limite orario e vigilanza privata”I gestori dei locali nel centro storico di Napoli hanno presentato una proposta al Comune riguardo alla gestione della movida, chiedendo di eliminare...

Movida, vertice in prefettura: si cerca mediazione per fermare la "guerra" dei decibelIn prefettura si è svolto un incontro tra rappresentanti delle autorità e gestori di locali notturni per discutere dei livelli di rumore nella movida.

Temi più discussi: Nuovo patto per la movida: telecamere, referenti sicurezza e incentivi per i locali; Controllo del territorio a Cremona; Movida sicura per clienti e gestori: patto tra Prefettura di Varese e associazioni; Movida e sicurezza, il Consiglio approva all’unanimità la mozione Grossi-Poletti.

Imperia, giro di vite della prefettura sulla movida in RivieraLa decisione di innalzare i livelli di sicurezza nei luoghi di aggregazione. In Comune si discute sul Presidio amico ... ilsecoloxix.it

Movida più sicura in provincia di Varese: firmato il protocollo tra Prefettura, Comuni e pubblici eserciziVideosorveglianza, più illuminazione, codice di comportamento per i clienti e incentivi alle attività virtuose. L'intesa resterà in vigore fino al 2029 e punta a prevenire episodi di violenza e illega ... laprovinciadivarese.it