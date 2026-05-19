Movida a Napoli la proposta dei baretti al Comune | Nessun limite orario e vigilanza privata

I gestori dei locali nel centro storico di Napoli hanno presentato una proposta al Comune riguardo alla gestione della movida, chiedendo di eliminare eventuali limiti agli orari di chiusura e di affidare la vigilanza a società private. La richiesta si inserisce nel tentativo di regolamentare l’attività notturna senza restrizioni temporali, affidandosi a vigilanti privati per garantire l’ordine e la sicurezza. La proposta è stata avanzata in un incontro tra rappresentanti dei locali e le autorità comunali.

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