C’è un’anima tecnica interamente targata Montepulciano nel percorso trionfale che il team ‘52 Racing’ sta realizzando nei campionati monomarca Aprilia di motovelocità. Mentre infatti i giovanissimi piloti selezionati e messi in sella dal team manager Giacomo Luminari continuano a raccogliere affermazioni su tutte le piste, in Italia e all’estero, dietro le quinte lavorano due tecnici di Montepulciano ai quali è affidata la competitività delle moto. Il responsabile è Andrea Neri, di Acquaviva, 49 anni, un passato da pilota, con all’attivo due titoli italiani nella velocità in salita, e soprattutto una sfilza di successi come meccanico (insieme a progetti e soluzioni avveniristiche). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Motori, l’eccellenza poliziana corre nel team ‘52 Racing

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