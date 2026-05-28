Luca de Meo ha lasciato Renault e l'industria automobilistica lo scorso anno per approdare nel lusso di Kering, ma la Formula 1 è rimasta una delle sue grandi passioni. È quindi naturale pensare che il manager italiano abbia favorito l'accordo annunciato ieri dalla controllata di Kering, Gucci, che diventerà title partner di Alpine. Dal Mondiale di Formula 1 del 2027 la squadra correrà con il nome di Gucci Racing Alpine Formula One Team, con i colori della griffe fiorentina. Per la prima volta un marchio del lusso assumerà, dunque, il ruolo di sponsor principale di una scuderia impegnata a scalare i vertici del circus. L'operazione rappresenta più di un accordo di sponsorizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Temi più discussi: Gucci corre in F1 con Alpine. Nasce l'ecosistema Racing; La grande moda entra nella Formula 1: dal 2027 l'Alpine diventa Gucci; Gucci sbarca in Formula 1: sarà title partner di Alpine dal 2027; Dalla prossima stagione Gucci correrà in Formula 1.

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