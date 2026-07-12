Team Red Racing Matteo Ottaviani vola

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Ottaviani ha vinto una gara sul circuito di Città di Castello durante il secondo appuntamento del Campionato regionale Uisp Marche, che si è svolto insieme al Trofeo Italia Uisp. Lo scorso fine settimana è stato molto movimentato per il Team Red Racing di Ponzano di Fermo. La competizione si è tenuta sul tracciato umbro, coinvolgendo diverse categorie e attirando numerosi appassionati.

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Quello scorso è stato un fine settimana intenso per il Team Red Racing di Ponzano di Fermo, sul tracciato di Città di Castello (Perugia), dove si è corsa la seconda prova del Campionato regionale Uisp Marche, in concomitanza con il Trofeo Italia Uisp. Nonostante per impegni professionali alcuni piloti non sono scesi in pista, il team ha brillato con Matteo Ottaviani, che dopo la prima prova del Campionato regionale di motocross partiva dalla testa della classifica generale. Nelle qualifiche del mattino, il pilota aveva ottenuto la prima posizione nella categoria Amatori Over 40; nella prima batteria, dopo una partenza non felice, ha poi compiuto un recupero eccezionale chiudendo in seconda posizione, mentre nella seconda batteria si è di nuovo confermato come primo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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