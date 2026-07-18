motogp al gp di misano torna la ktm orange parade

Al GP di Misano, torna l'evento KTM Orange Parade, che riunisce centinaia di clienti e appassionati provenienti da tutta Europa. L'iniziativa, giunta alla sua terza edizione, celebra la passione per la moto e il marchio KTM. Dopo le prime due edizioni di successo, l'evento si svolgerà durante il fine settimana di gara, coinvolgendo la community con attività e momenti dedicati.

Dopo il successo straordinario delle prime due edizioni, KTM rinnova l'appuntamento con la propria community e annuncia il ritorno di KTM Orange Parade, l'evento che celebra la passione READY TO RACE e riunisce centinaia di clienti e appassionati provenienti da tutta Europa., L'appuntamento è fissato per il tardo pomeriggio di venerdì 11 settembre 2026, quando il leggendario asfalto del Misano World Circuit Marco Simoncelli si trasformerà ancora una volta in una spettacolare distesa arancione. Oltre 500 motociclisti avranno infatti l'opportunità di entrare in pista con la propria KTM e percorrere due giri del circuito che, poche ore più tardi, vedrà protagonisti i più grandi campioni del Motomondiale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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