Rimini conferma il sostegno al MotoGp di Misano | approvato l’accordo fino al 2031

Da riminitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consiglio comunale di Rimini ha approvato con 21 voti favorevoli, 8 astenuti e nessun contrario il rinnovo della convenzione con la Provincia di Rimini per l’organizzazione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit. L’accordo, che dura fino al 2031, conferma il sostegno dell’amministrazione comunale all’evento motociclistico. La decisione è stata presa senza opposizione.

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Il consiglio comunale di Rimini ha approvato con 21 voti favorevoli, 8 astenuti e nessun contrario lo schema di accordo per il rinnovo della convenzione che lega il Comune e la Provincia di Rimini all'organizzazione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit -. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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