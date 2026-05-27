Rimini conferma il sostegno al MotoGp di Misano | approvato l’accordo fino al 2031

Notizia in breve

Il consiglio comunale di Rimini ha approvato con 21 voti favorevoli, 8 astenuti e nessun contrario il rinnovo della convenzione con la Provincia di Rimini per l’organizzazione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit. L’accordo, che dura fino al 2031, conferma il sostegno dell’amministrazione comunale all’evento motociclistico. La decisione è stata presa senza opposizione.