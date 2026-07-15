misano la motogp non frena accordo blindato fino al 2031

Il circuito di Misano continuerà ad ospitare il campionato mondiale di MotoGP fino al 2031, grazie a un accordo confermato e rinnovato. L’intesa garantisce la presenza della competizione nel territorio per altri otto anni. La decisione è stata presa per consolidare la collaborazione tra il circuito e il campionato, senza modifiche alle condizioni contrattuali precedenti. La firma del nuovo accordo è stata formalizzata nelle ultime settimane, assicurando la continuità dell’evento sulla riviera romagnola.

La terra dei motori mette la sesta e si assicura la scia del motomondiale per un altro lunghissimo rettilineo. Il binomio inscindibile tra la MotoGp e le curve del Misano World Circuit non subirà battute d’arresto, prolungando un sodalizio d’amore e pistoni che accompagnerà il territorio almeno fino al 2031. Una firma strategica che mette in cassaforte un ulteriore quinquennio a partire dal 2027, garantendo alla Riviera di Rimini e alla Repubblica di San Marino di rimanere a lungo l’epicentro geografico e sentimentale della velocità mondiale. Questo patto d’acciaio non è una semplice formalità burocratica, ma un accordo sigillato ieri a Palazzo Mercuri, nel cuore di San Marino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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