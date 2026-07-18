Mostra di Venezia Chiude Veronesi

Da quotidiano.net 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dio ride di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Maurizio Lombardi, Paolo Rossi e il grande Carlo Cecchi – scomparso nel gennaio scorso – nel ruolo di Papa Innocenzo X sarà il film di chiusura della 83ª Mostra di Venezia (2-12 settembre 2026). "Io non riesco a esprimere bene le mie emozioni, mi resta difficile dire che sono entusiasta o felice, stavolta però l’invito alla Mostra di Venezia mi ha sorpreso e lusingato. Sono felice, ecco l’ho detto", ha affermato Veronesi. "Chiuderemo in crescendo grazie a Giovanni Veronesi e ai suoi magnifici interpreti, cui si deve la riuscita combinazione di ironia e leggerezza applicata a un tema tradizionalmente serio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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