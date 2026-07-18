Il film “Dio ride” di Giovanni Veronesi ha concluso la Mostra di Venezia. La pellicola vede come protagonista Pierfrancesco Favino nel ruolo del frate Leopoldo da Casamacchia. Nel cast figura anche Carlo Cecchi, che interpreta un altro personaggio e fa la sua ultima apparizione in un film. La presentazione del film si è svolta nella sezione ufficiale della manifestazione.

Cinema Pierfrancesco Favino è il protagonista del film, nei panni del frate Leopoldo da Casamacchia. Nel cast anche Carlo Cecchi, alla sua ultima apparizione sul grande schermo Cinema Pierfrancesco Favino è il protagonista del film, nei panni del frate Leopoldo da Casamacchia. Nel cast anche Carlo Cecchi, alla sua ultima apparizione sul grande schermo Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Pierfrancesco Favino è il protagonista di Dio ride, il nuovo film di Giovanni Veronesi che chiuderà dopo la serata di premiazione e in prima mondiale la prossima Mostra di Venezia (2-12 settembre). 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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© Ilmanifesto.it - “Dio ride” di Giovanni Veronesi chiude la Mostra di Venezia

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