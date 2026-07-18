GUALDO TADINO - La mostra " Lo spirito di Francesco. Capolavori della figurazione contemporanea nell’anno dell’Ottavo Centenario", curata da Cesare Biasini Selvaggi e Massimo Caggiano, apre i battenti stamattina. Alle 11, nella chiesa di San Francesco, c’è il taglio del nastro. L’evento, promosso dal Comune, col sostegno della Fondazione Perugia, è inserito nel progetto "Francesco. Il cammino di Gualdo". Il percorso espositivo è costituito da opere di 28 artisti di rilievo internazionale. Una lunga serie di lavori esposti alla chiesa di San Francesco, che richiameranno tanti appassionati. "La rassegna tocca le corde del dramma e della carne (John Kirby, Elena Castiglia, Samuel Savarese), lo scandalo della spoliazione (Tania Merenda), la fragilità del corpo (Marco Chiuchiarelli) e l’intimità del sacro (Alberto Mingotti, Alberto Gálvez). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mostra dedicata a San Francesco. A Gualdo artisti internazionali

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