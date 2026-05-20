Travaglio ricorda Franco Battiato alla mostra al Maxxi dedicata al cantautore | Uno dei nostri pochi artisti internazionali

Alla mostra al Maxxi dedicata al cantautore, Travaglio ha ricordato Franco Battiato, definendolo uno dei pochi artisti italiani ad aver raggiunto una risonanza internazionale. Tra gli oggetti esposti ci sono i colbacchi di astrakan, dischi, strumenti e la sua tastiera. Sono presenti anche alcune interviste in cui il cantautore si racconta con un atteggiamento riservato e poco incline a condividere dettagli della sua vita privata. La mostra raccoglie elementi che testimoniano il percorso artistico e personale di Battiato.

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“Ci sono i suoi colbacchi di astrakan, ci sono i suoi dischi, i suoi strumenti, la sua tastiera. Ma ci sono anche le sue interviste, lui che si racconta con grande pudore e avarizia di particolari pop. Qui, in definitiva, c’è tutto Battiato”. Il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ha visitato la mostra Franco Battiato. Un’altra vita, dedicata al cantautore e compositore siciliano ospitata al MAXXI di Roma fino al 26 aprile, ricordandolo a cinque anni dalla scomparsa. L’esposizione è stata curata da Giorgio Calcara con Grazia Cristina Battiato. “Ci manca ormai da cinque anni – ha detto Travaglio – ma basta guardarsi intorno per capire che è salito di livello, che è tornato semplicemente dall’altra parte da cui era arrivato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Travaglio ricorda Franco Battiato alla mostra al Maxxi dedicata al cantautore: “Uno dei nostri pochi artisti internazionali” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Marco Travaglio ospite alla mostra Franco Battiato. Unaltra vita al MAXXI - Roma, racconta Franco Sullo stesso argomento Leggi anche: Franco Battiato al MAXXI: il pensiero in musica Franco Battiato – Il lungo viaggio: il biopic dedicato al grande cantautore sicilianoDopo cinque anni dalla sua scomparsa, Renato De Maria porta sullo schermo la vita di Franco Battiato con un biopic che è stato al cinema dal 2 al 4... Franco Battiato, la voce dell’Etna che ha sfidato il tempoOmaggio a Franco Battiato nel giorno dell’anniversario della morte: il legame con la Sicilia, le canzoni immortali e l’eredità del maestro catanese. catania.liveuniversity.it 5 anni senza Franco Battiato: le cover dei colleghi e lo speciale su RaiPlay per ricordarlo, non solo oggiA 5 anni dalla scomparsa di Franco Battiato, tante cover di colleghi e uno speciale su RaiPlay: Battiato Orizzonti ritrovati. style.corriere.it