Un operaio di 48 anni è morto dopo una caduta sul lavoro. L’incidente è avvenuto alcuni giorni fa e l’uomo è rimasto in coma fino al decesso. La datrice di lavoro ha patteggiato una pena. La vittima, di origine marocchina e residente a Bellaria, non si è mai ripresa dopo l’incidente.

L’operaio Jilali Sejdi, di origine marocchina e residente a Bellaria, era morto a 48 anni dopo alcuni giorni di agonia senza mai riprendere conoscenza. A non lasciargli scampo, era stata una caduta verificatasi il 28 aprile 2025 all’interno di un cantiere di Russi con conseguente grave trauma cranico. Il suo era stato un volo inferiore ai tre metri: ma l’operaio aveva sbattuto la testa e il 6 maggio successivo all’infortunio, il suo cuore aveva smesso di battere nel reparto di Rianimazione dell’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Per quanto accaduto, ieri mattina la datrice di lavoro - una 32enne di Gatteo difesa dall’avvocato Giorgio Mambelli - davanti al giudice Federica Lipovscek e al pm d’udienza Francesca Buganè Pedretti, ha patteggiato sei mesi per omicidio colposo in cooperazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto dopo la caduta. Operaio deceduto. Patteggia la datrice

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Operaio morto dopo caduta di 18 metri nellex Ilva di Taranto

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