Un operaio è morto dopo essere caduto in un’azienda metalmeccanica a Livorno. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 4 giugno. La vittima è rimasta coinvolta in una caduta all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto. Sono in corso le verifiche delle forze dell’ordine per chiarire le cause dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragico incidente sul posto di lavoro. Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, 4 giugno, all’interno di un’azienda metalmeccanica a Livorno. A perdere la vita è stato un operaio trentenne di origine straniera, impegnato in attività lavorative per conto di una ditta esterna. La dinamica ancora al vaglio degli investigatori. Secondo le prime informazioni raccolte, il lavoratore stava effettuando un sopralluogo sul solaio del capannone industriale quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso l’equilibrio precipitando da un’altezza di circa sei metri. La caduta sarebbe terminata sopra un macchinario presente all’interno della struttura. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia sul lavoro a Livorno: operaio perde la vita dopo una caduta in un’azienda metalmeccanica

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