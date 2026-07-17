Un ragazzo di 15 anni è morto al Luna Park di Spotorno dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica. L'incidente è avvenuto la sera del 16 luglio e sembra che il giovane fosse vicino a un tirapugni al momento dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita. La polizia ha avviato indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Tragedia a Spotorno, piccolo comune in provincia di Savona: nella serata del 16 luglio, al Luna Park, un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia sarebbe avvenuta mentre l’adolescente giocava con un tirapugni, quando è stato investito da una forte scarica elettrica. L’allarme è scattato intorno alle 23. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Spotorno e l’automedica del 118. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona, dove i medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato vano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto al Luna Park di Spotorno folgorato da scarica elettrica, sembra che il 15enne fosse vicino al tirapugni

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Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park mentre gioca con un punchingball

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