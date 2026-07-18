Dopo la morte di una bambina di 11 anni in una piscina a Sestri Levante, si torna a chiedere interventi urgenti sulla sicurezza. Un progetto di legge per norme più severe è stato presentato oltre un anno fa, ma si trova ancora in Parlamento. Il governatore ha annunciato che, dopo l’estate, verrà approvata una legge più rigorosa, ma finora non ci sono stati progressi concreti. La questione riguarda sia piscine pubbliche che private.

“La morte di Alice, la bambina di 11 anni risucchiata da l bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l’accento sulla necessità, non più rinviabile, di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Senza se e senza ma. Negli ultimi tre mesi ben cinque sono state le morti di minori in piscina. Serve una disciplina severa. Ma anche maggiore prudenza nel non lasciare mai da soli i bimbi in acqua. Il disegno di legge del governo Meloni, finalizzato a questo obiettivo, sarà licenziato entro il mese dalla competente Commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza”. Così Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, firmatario della proposta insieme al ministro della Salute Orazio Schillaci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Morti in piscina, Musumeci: “Dopo l’estate una legge severa, da un anno il ddl si è arenato in Parlamento”

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