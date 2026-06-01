Annegamenti in piscina il governo accelera sulla legge | Sono morti tre bimbi e l' estate non è ancora arrivata

Il governo ha annunciato di voler approvare rapidamente una nuova legge in Parlamento per prevenire annegamenti in piscina. Tre bambini sono morti in incidenti di questo tipo finora, e l’estate non è ancora iniziata. La proposta mira a introdurre misure di sicurezza più stringenti per ridurre i rischi per i più piccoli. La legge deve essere approvata nel minor tempo possibile per intervenire sui casi già verificatisi e prevenire ulteriori tragedie.

Una legge da approvare il prima possibile in Parlamento. L'obiettivo? Fermare una serie di drammatici incidenti che coinvolgono i più piccoli. Il governo Meloni accelera sul provvedimento che punta a mettere in sicurezza le piscine pubbliche e private. L'esecutivo vuole evitare che anche il 2026. 🔗 Leggi su Today.it

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Sistema di gocce e piscina poco profonda? reddit

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