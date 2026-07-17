Dopo il decesso di una bambina di 11 anni, risucchiata da un bocchettone di una piscina a Sestri Levante, il ministro per la Protezione civile ha sottolineato la necessità di un’azione più severa e prudente. Ha evidenziato l’importanza di adottare norme più rigide e di mantenere un approccio prudente nella gestione delle piscine, in particolare riguardo alle misure di sicurezza e alla prevenzione di incidenti simili in futuro.

Dopo la drammatica morte della bambina di 11 anni, risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare torna a parlare del ddl piscine Nello Musumeci,ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, torna a parlare con tono duro del ddl piscine dopo la tragica morte di Alice, labambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Il ministro sottolinea che questo nuovo evento drammatico “pone l’accento sulla necessità, non più rinviabile, di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Senza se e senza ma”. Musumeci... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Musumeci sul ddl piscine dopo la morte di Alice: “Serve disciplina severa e prudenza”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Musumeci su ddl piscine: ‘Ancora fermo nonostante le morti di 3 bambini’Il disegno di legge governativo per la sicurezza delle piscine pubbliche e private è ancora in attesa di approvazione in Parlamento, nonostante siano...

Piscine, il ddl salvavita che nessuno vuoleUn incidente a Sestri Levante ha coinvolto un'undicenne risucchiata da un bocchettone di una piscina.

Temi più discussi: Mare, Musumeci: Underwater e spazio sfide priorità per il governo; Piscine il ddl salvavita che nessuno vuole; Autonomia audizione di Musumeci e Schillaci.

Musumeci, 'ancora una morte, presto ok a ddl per piscine sicure'. Cercheremo di calendarizzarlo con urgenza, servono regole severe e maggior prudenza #ANSA x.com

Musumeci, 'ancora una morte, presto ok a ddl per piscine sicure'La morte di Alice, la bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità, non più rinviabile, di mettere in sicurezza in Italia le piscine p ... quotidiano.net

Musumeci: 'Ddl piscine sicure licenziato entro il mese'La tragica scomparsa di Alice, una bambina di undici anni risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, ha riacceso con urgenza il dibattito sulla sicurezza degli impianti natatori in I ... it.blastingnews.com