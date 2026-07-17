Musumeci sul ddl piscine dopo la morte di Alice | Serve disciplina severa e prudenza

Da ildifforme.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il decesso di una bambina di 11 anni, risucchiata da un bocchettone di una piscina a Sestri Levante, il ministro per la Protezione civile ha sottolineato la necessità di un’azione più severa e prudente. Ha evidenziato l’importanza di adottare norme più rigide e di mantenere un approccio prudente nella gestione delle piscine, in particolare riguardo alle misure di sicurezza e alla prevenzione di incidenti simili in futuro.

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Dopo la drammatica morte della bambina di 11 anni, risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare torna a parlare del ddl piscine Nello Musumeci,ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, torna a parlare con tono duro del ddl piscine dopo la tragica morte di Alice, labambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Il ministro sottolinea che questo nuovo evento drammatico “pone l’accento sulla necessità, non più rinviabile, di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Senza se e senza ma”. Musumeci... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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