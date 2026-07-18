Il governo annuncia che il disegno di legge sulla sicurezza delle piscine pubbliche e private è fermo da un anno a causa di pressioni da parte di gruppi di interesse. Il rappresentante del governo ha dichiarato che il ritardo non deriva da negligenza, ma dall'influenza di lobby e interessi di categoria. Ha inoltre sottolineato che la priorità rimane la tutela della sicurezza e della vita, in particolare quella dei minori.

«Se da un anno il ddl» sulle piscine pubbliche e private «rimane fermo non è per distrazione ma perché molte volte gli interessi lobbistici e gli interessi di categoria frenano i preminenti interessi collettivi», ma «il diritto alla sicurezza e alla vita soprattutto di un minore è un diritto sacrosanto». Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, intervenendo a Catania all'evento di Ecr Party dedicato al Mediterraneo e annunciando ora «un percorso veloce», con l'ok in commissione «entro fine mese». Il nodo delle piscine domestiche «Mi risulta che in commissione la spinta di alcune associazioni e lobby economiche – ha sottolineato – portavano a escludere una parte delle piscine dall'osservanza delle norme restrittive. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Morti in piscina, Musumeci accelera sul ddl sicurezza: «Fermo da un anno per gli interessi delle lobby»

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