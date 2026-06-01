Il disegno di legge governativo per la sicurezza delle piscine pubbliche e private è ancora in attesa di approvazione in Parlamento, nonostante siano state segnalate tre morti di bambini.

“Il ddl governativo che tende a mettere in sicurezza le piscine pubbliche e private giace in Parlamento. Nel frattempo, quando l’estate deve ancora arrivare, sono morti altri tre bambini in Italia”. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche mare raccoglie l’appello della madre di Matteo, il bambino di 12 anni deceduto nella piscina idromassaggio di un hotel a Pennabilli In vista dell’estate il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare,Nello Musumeci, riporta alla luce un tema molto sentito per la sicurezza nelle piscine, viste le drammatiche vicende degli ultimi mesi. Il ministroriporta l’attenzione sul ddl per la sicurezza delle piscine pubbliche e private: “Da un anno il disegno di legge governativo che tende a mettere in sicurezza le piscine pubbliche e privategiace in Parlamento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Musumeci su ddl piscine: ‘Ancora fermo nonostante le morti di 3 bambini’

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