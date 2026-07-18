Morta la dermatologa Barbara Silvestri stroncata da una malattia | aveva 55 anni

Una dermatologa di 55 anni è deceduta a causa di una malattia. La professionista era conosciuta e stimata nelle città di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Ascoli Piceno. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio nella comunità locale. La morte è avvenuta il 19 luglio 2026. La dottoressa Silvestri era molto apprezzata per il suo lavoro nel settore dermatologico.

San Benedetto (Ascoli), 19 luglio 2026 – L’intera provincia piange la prematura scomparsa della dottoressa Barbara Silvestri, dermatologa molto conosciuta e apprezzata tra San Benedetto del Tronto, Grottammare e Ascoli Piceno. Aveva 55 anni e si è spenta nella serata di venerdì all’ospedale Mazzoni, al termine di una malattia breve e particolarmente aggressiva. Lavorava ad Ascoli e a San Benedetto. La notizia ha suscitato profondo cordoglio in tutto il territorio, dove la dottoressa Silvestri era diventata negli anni un punto di riferimento per numerosi pazienti. Svolgeva la propria attività professionale sia nella sede sanitaria di via Romagna, a San Benedetto, sia nel nosocomio del capoluogo piceno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

È morta Zeudi Araya, addio alla “ragazza dalla pelle di luna”: icona del cinema sexy e produttrice, stroncata da una lunga malattia a 75 anniZeudi Araya, nota come la “ragazza dalla pelle di luna” e icona del cinema italiano degli anni Settanta, è deceduta a 75 anni nella sua abitazione di...

Giovane mamma stroncata dalla malattia: Francesca aveva solo 45 anniLa comunità di San Gervasio Bresciano piange la scomparsa di Francesca Barbieri, che si è spenta a 45 anni a causa di una grave malattia con cui...

Morta la dermatologa Barbara Silvestri, stroncata da una malattia: aveva 55 anniL’intera provincia piange la scomparsa della dermatologa: aveva 55 anni e si è spenta nella serata di venerdì all’ospedale Mazzoni ... msn.com

Lutto a San Benedetto, morta a 55 anni la dermatologa Barbara SilvestriAst di Ascoli Piceno in lutto per la prematura scomparsa della dottoressa Barbara Silvestri: aveva 55 anni e si è spenta nella serata di ieri all’ospedale Mazzoni dopo una malattia breve quanto aggres ... veratv.it