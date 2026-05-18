Giovane mamma stroncata dalla malattia | Francesca aveva solo 45 anni

Da bresciatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di San Gervasio Bresciano piange la scomparsa di Francesca Barbieri, che si è spenta a 45 anni a causa di una grave malattia con cui aveva convissuto negli ultimi tempi. La notizia ha suscitato tristezza tra i residenti, che ricordano la giovane mamma per il suo carattere e la sua presenza quotidiana. La famiglia si sta preparando a organizzare il funerale, che si terrà nel rispetto delle normative vigenti.

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La comunità di San Gervasio Bresciano è in lutto per la prematura scomparsa di Francesca Barbieri, morta a soli 45 anni: non è sopravvissuta alla grave malattia con cui purtroppo conviveva da tempo. Lascia nel dolore l'adorata figlia Adele, la mamma Rita, la sorella Elena con Silvio, la zia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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