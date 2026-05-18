Giovane mamma stroncata dalla malattia | Francesca aveva solo 45 anni

La comunità di San Gervasio Bresciano piange la scomparsa di Francesca Barbieri, che si è spenta a 45 anni a causa di una grave malattia con cui aveva convissuto negli ultimi tempi. La notizia ha suscitato tristezza tra i residenti, che ricordano la giovane mamma per il suo carattere e la sua presenza quotidiana. La famiglia si sta preparando a organizzare il funerale, che si terrà nel rispetto delle normative vigenti.

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